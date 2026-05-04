Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

С 6 мая в Москве начнут поэтапно отключать отопление. Сначала прекратят подачу тепла в промышленные, административные и жилые здания, затем школы, детсады и медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании.

С 6 мая в Москве начнут поэтапно отключать отопление. Сначала прекратят подачу тепла в промышленные, административные и жилые здания, затем школы, детсады и медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании.

Всего отопление отключат более чем в 74 тыс. зданиях. Отопительный сезон начался в Москве 24 сентября. В 2025 году теплоснабжение в столице прекратили также 6 мая. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше 8  пять дней подряд и ожидается ее повышение.

По данным Гидрометцентра, средняя температура воздуха в Москве 4 мая достигла 23−25°. К концу недели она опустится до 12−17°. В Московской области отопление начнут отключать 5 мая, полностью отопительный сезон завершится 12 мая.