Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Всего отопление отключат более чем в 74 тыс. зданиях. Отопительный сезон начался в Москве 24 сентября. В 2025 году теплоснабжение в столице прекратили также 6 мая. Отопление отключают, если среднесуточная температура держится выше 8 пять дней подряд и ожидается ее повышение.