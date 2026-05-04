Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти откроют конкурента популярным частным гастродворам в самом центре Минска

У Дворца спорта откроют конкурента популярным гастродворам.

Источник: Комсомольская правда

О новинках в туристической инфраструктуре белорусской столицы рассказал директор предприятия «Мінская спадчына» Александр Яцко, пишет БелТА.

Он сообщил, что завершается реконструкция здания по улице Революционной, 24А, в котором разместятся торговые и офисные помещения. Продолжаются работы по Пищаловскому замку. Там создадут объекты торговли, общепита. А еще будут проходить культурные мероприятия, предусмотрен также музей.

В Лошицком парке планируют приступить к началу работ по воссозданию мельницы. Ее хотят приспособить под ресторан. А в каплице разместится информационный центр.

Александр Яцко рассказал, что за домики строят на площадке у Дворца спорта. В 16 нестационарных торговых объектах разместят объекты общепита. А еще там свои изделия представят ремесленники, откроются информационный и развлекательный центры.

«Полный комплекс этих сооружений позволит создать полноценную конкуренцию так называемым частным гастродворам», — заявил Яцко.

Прочитайте, что власти Минска сказали три дня не ходить на пляж в Дроздах и вдоль Свислочи.

Ранее писали, что все автобусы в Беларуси оснастят видеокамерами и ремнями безопасности.