Власти откроют конкурента популярным частным гастродворам в самом центре Минска

О новинках в туристической инфраструктуре белорусской столицы рассказал директор предприятия «Мінская спадчына» Александр Яцко, пишет БелТА.
Он сообщил, что завершается реконструкция здания по улице Революционной, 24А, в котором разместятся торговые и офисные помещения. Продолжаются работы по Пищаловскому замку. Там создадут объекты торговли, общепита. А еще будут проходить культурные мероприятия, предусмотрен также музей.
В Лошицком парке планируют приступить к началу работ по воссозданию мельницы. Ее хотят приспособить под ресторан. А в каплице разместится информационный центр.
Александр Яцко рассказал, что за домики строят на площадке у Дворца спорта. В 16 нестационарных торговых объектах разместят объекты общепита. А еще там свои изделия представят ремесленники, откроются информационный и развлекательный центры.
«Полный комплекс этих сооружений позволит создать полноценную конкуренцию так называемым частным гастродворам», — заявил Яцко.
