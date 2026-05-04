В тройной аварии на проспекте Стачки в Ростове пострадали два человека

Авария произошла в понедельник, 4 мая на проспекте Стачки. По предварительным данным, водитель на «Киа Рио» выехал на встречную полосу и врезался в «Хавал Джулион». От удара второй автомобиль отбросило на «Хендэ Солярис». В результате тройного ДТП пострадали 56-летний пассажир «Киа Рио» и 48-летний пассажир «Хавал Джулион». Оба были доставлены в больницу.