Минобороны РФ: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы

В пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина, 8−9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Минобороны также отметило, что российская сторона рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру.
В Министерстве обороны также обратили внимание на заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите европейского политического сообщества в Ереване, в котором содержались угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.
В ведомстве заверили, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим в пресс-службе Министерства обороны заявили, что Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предложение России о перемирии в зоне специальной военной операции на День Победы является «абсурдом».