Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы

В пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина, 8−9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Минобороны также отметило, что российская сторона рассчитывает на то, что Украина последует этому примеру.

В Министерстве обороны также обратили внимание на заявление, сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите европейского политического сообщества в Ереване, в котором содержались угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.

В ведомстве заверили, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим в пресс-службе Министерства обороны заявили, что Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предложение России о перемирии в зоне специальной военной операции на День Победы является «абсурдом».

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше