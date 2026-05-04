В Турции нашли деревянные двери возрастом четыре тысячи лет

В западной Турции археологи сделали уникальное открытие — редкие остатки деревянных дверей, возраст которых составляет около четырех тысяч лет. Необычная находка была сделана во время раскопок кургана Сейитемер Хеюк. Об этом сообщается в журнале социальных наук Университета Думлупынар (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBD)).
Обычно органические материалы, такие как дерево, плохо сохраняются, поэтому археологи восстанавливают облик древних дверей лишь по косвенным признакам — проемам, порогам и камням для петель. В данном случае исследователи смогли изучить обугленные фрагменты, которые, вероятно, представляют собой настоящие дверные полотна.
Остатки были найдены в трех зданиях среднего бронзового века. Их размеры и расположение совпадают с дверными проемами, что позволяет предположить, что это одностворчатые двери, закрывавшие входы в помещения. Фрагменты имеют прямоугольную форму и дощатую структуру, а рядом был найден поворотный камень — элемент крепления.
Все деревянные части были обуглены, вероятно, в результате пожара, и находились на полу внутри домов. Это может говорить о том, что двери открывались внутрь и обрушились во время разрушения зданий.
По мнению ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без использования металла — с помощью деревянных креплений. Их ширина (примерно 0,7−0,9 метра) соответствует стандартам одностворчатых входов того времени.
Эта находка считается уникальной: из 174 изученных построек этого периода подобные остатки были обнаружены лишь в трех. Археологи подчеркивают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей — их вопросы безопасности, приватности и организации пространства.
Курган Сейитемер Хеюк исследуется с конца XX века и содержит слои от бронзового века до римского периода, что делает его важным источником информации о развитии поселений в Анатолии.
