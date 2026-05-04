Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пора перейти к росту»: падение рынка акций, дивиденды и валюта

Индекс Мосбиржи упал до декабрьского минимума. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Егор Зозуля из Альфа-банка обсудили падение фондового рынка, старт сезона дивидендов и возобновление валютных операций Минфина.

Источник: РБК

• [00:48] Причины падения рынка.

• [03:34] Облигации или акции?

• [10:04] Дивидендные истории.

• [14:46] Минфин и курс рубля.

• [19:14] Качели в акциях «Русагро».

• [30:00] Berkshire без Баффетта.

• [37:15] Портфель на 1 млн руб.

Падение индекса Мосбиржи до уровня 2610 пунктов впервые с декабря 2025 года связано с продолжающимся разочарованием инвесторов после снижения ключевой ставки до 14,5% на заседании ЦБ 24 апреля. Несмотря на это, российский фондовый рынок остается инвестиционно привлекательным на протяжении последних полутора-двух лет, полагает персональный инвестиционный советник Альфа-банка Егор Зозуля.

В текущей ситуации выбор инвестиционного актива должен исходить из горизонта планирования: если человек планирует забрать средства на горизонте двух лет — стоит выбрать корпоративные облигации. Акции, в свою очередь, подходят для более длинной дистанции. Среди дивидендных бумаг Егор Зозуля выделил акции Сбербанка, «Транснефти», «Дом.РФ», X5 и МТС.

На рынке корпоративного долга эксперт рекомендует присматриваться к бумагам эмитентов с рейтингом от А до АА — более качественные эмитенты не дадут интересной доходности, а менее надежные создают неприемлемый уровень риска. На рынке госдолга наиболее привлекательно выглядят бумаги средней длины, если инвестор не готов к более агрессивным стратегиям, включая приобретение ОФЗ с плечом.

Минфин объявит параметры майских операций с валютой по бюджетному правилу уже 6 мая. Многое зависит от того, какие цифры озвучит ведомство, но, вероятно, возвращение к валютным операциям приведет к ослаблению рубля, рассказал эксперт в эфире Радио РБК.

В ночь на 3 мая в США состоялось культовое событие для инвесторов — собрание акционеров Berkshire Hathaway. Впервые за долгие годы основным докладчиком был не Уоррен Баффетт. На мероприятии была затронута тема ИИ и связанных с этой технологией рисков. Как отметил управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский, сдержанная позиция нового руководства Berkshire в отношении ИИ является интригующей, поскольку акции компаний этого сектора занимают лидирующие позиции по динамике роста цены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше