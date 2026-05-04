«Пора перейти к росту»: падение рынка акций, дивиденды и валюта

• [00:48] Причины падения рынка.
• [03:34] Облигации или акции?
• [10:04] Дивидендные истории.
• [14:46] Минфин и курс рубля.
• [19:14] Качели в акциях «Русагро».
• [30:00] Berkshire без Баффетта.
• [37:15] Портфель на 1 млн руб.
Падение индекса Мосбиржи до уровня 2610 пунктов впервые с декабря 2025 года связано с продолжающимся разочарованием инвесторов после снижения ключевой ставки до 14,5% на заседании ЦБ 24 апреля. Несмотря на это, российский фондовый рынок остается инвестиционно привлекательным на протяжении последних полутора-двух лет, полагает персональный инвестиционный советник Альфа-банка Егор Зозуля.
В текущей ситуации выбор инвестиционного актива должен исходить из горизонта планирования: если человек планирует забрать средства на горизонте двух лет — стоит выбрать корпоративные облигации. Акции, в свою очередь, подходят для более длинной дистанции. Среди дивидендных бумаг Егор Зозуля выделил акции Сбербанка, «Транснефти», «Дом.РФ», X5 и МТС.
На рынке корпоративного долга эксперт рекомендует присматриваться к бумагам эмитентов с рейтингом от А до АА — более качественные эмитенты не дадут интересной доходности, а менее надежные создают неприемлемый уровень риска. На рынке госдолга наиболее привлекательно выглядят бумаги средней длины, если инвестор не готов к более агрессивным стратегиям, включая приобретение ОФЗ с плечом.
Минфин объявит параметры майских операций с валютой по бюджетному правилу уже 6 мая. Многое зависит от того, какие цифры озвучит ведомство, но, вероятно, возвращение к валютным операциям приведет к ослаблению рубля, рассказал эксперт в эфире Радио РБК.
В ночь на 3 мая в США состоялось культовое событие для инвесторов — собрание акционеров Berkshire Hathaway. Впервые за долгие годы основным докладчиком был не Уоррен Баффетт. На мероприятии была затронута тема ИИ и связанных с этой технологией рисков. Как отметил управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский, сдержанная позиция нового руководства Berkshire в отношении ИИ является интригующей, поскольку акции компаний этого сектора занимают лидирующие позиции по динамике роста цены.