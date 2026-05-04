В Москве выбрали лучших школьных шахматистов на турнире «Белая ладья»

Итоги регионального этапа международного шахматного турнира «Белая ладья» среди школьников подвели в Москве, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы. Мероприятия по дополнительному образованию учеников соответствуют задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом году в отборочных этапах приняли участие более 6,5 тысячи школьников и педагогов. За звание лучших игроков в финале боролись 220 человек.
В турнире традиционно соревнуются дети до 14 лет. По результатам регионального этапа на всероссийском уровне в Сочи столицу представят четыре школьника и педагог из школьного спортивного клуба «Курчатовец» Курчатовской школы — они стали победителями соревнований. Второе место на турнире занял клуб «Катюша» Пансиона воспитанниц Минобороны РФ, третье — у команды «2007 ФМШ» физмат-школы № 2007.
Для участников от 15 лет и старше существует отдельная номинация «Пешка и ферзь». В этот раз в ней также победил клуб «Курчатовец», серебро — у спортклуба «Форвард» школы № 1387, бронза — у команды «2007 ФМШ».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.