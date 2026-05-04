На Дону назвали победителей театрального фестиваля «Мельпомена»

Церемония награждения победителей XXIII областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Семья», прошла 27 апреля в Ростовском академическом театре драмы имени Горького. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Всего в программе фестиваля было заявлено 11 спектаклей на сцене 9 донских театров. Лучших определили в 8 основных и 11 дополнительных номинациях.
«Лучшей работой режиссера» признан спектакль «Братья Карамазовы» Новошахтинского драмтеатра в постановке Михаила Сопова. «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» достались актерам Ростовского молодежного театра Екатерине Пономаревой и Дмитрию Федорову за исполнение главных ролей в спектакле «Чудаки». «Театральной надеждой» стал актер Ростовского театра кукол имени В. С. Былкова Иван Левченко — за роль Хомы в постановке «Вий». Более подробно про номинации и победителей можно узнать на сайте ростовского регионального отделения Союза театральных деятелей России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.