На Дону назвали победителей театрального фестиваля «Мельпомена»

«Лучшей работой режиссера» признан спектакль «Братья Карамазовы» Новошахтинского драмтеатра в постановке Михаила Сопова. «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» достались актерам Ростовского молодежного театра Екатерине Пономаревой и Дмитрию Федорову за исполнение главных ролей в спектакле «Чудаки». «Театральной надеждой» стал актер Ростовского театра кукол имени В. С. Былкова Иван Левченко — за роль Хомы в постановке «Вий». Более подробно про номинации и победителей можно узнать на сайте ростовского регионального отделения Союза театральных деятелей России.