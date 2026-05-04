Россия пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае нарушения перемирия

Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие и предпримет попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.