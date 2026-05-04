Россия пригрозила массированным ударом по центру Киева в случае нарушения перемирия

Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие и предпримет попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, Москва до этого воздерживалась от подобных ударов по Киеву по гуманитарным соображениям, несмотря на имеющиеся возможности. Россия призывают гражданское население столицу Украины и сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть город.
— Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Незадолго до этого Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.
Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.