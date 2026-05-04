В Белокалитвинском районе на Дону начался ремонт дороги

Ремонтные работы начались на подъезде к станице Краснодонецкой в Белокалитвинском районе Ростовской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Ремонт затронет участок протяженностью 3 километра дороги от трассы Белая Калитва — хутор Апанасовка — поселок Тацинский. Завершить работы планируется до октября. Специалисты уложат новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей и нанесут горизонтальную разметку из термопластика для повышения безопасности.
Как рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, ремонт улучшит транспортную доступность для почти 8 тысяч жителей станицы Краснодонецкой и соседних хуторов, сократив время в пути до райцентра до 25 минут.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.