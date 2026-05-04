В Калининградскую область не пустили саженцы растений, для опыления которых не нужны пчёлы

На молодых деревьях обнаружили возбудителя антракноза земляники.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область завезли саженцы магнолий и тюльпанного дерева. На импортных деревьях обнаружили опасное заболевание. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре в понедельник, 4 мая.

Посадочный материал прибыл автомобильным транспортом в Багратионовск. Лабораторные исследования показали, что на растениях присутствует возбудитель антракноза земляники. Поэтому 27 саженцев запретили ввозить на территорию России.

Справка.

Антракноз земляники (чёрная пятнистость) — опасное карантинное заболевание, внесённое в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Болезнь может долго протекать бессимптомно, что способствует её распространению заражёнными растениями. Поражает ослабленные или повреждённые растения. Передаётся через заражённые семена и растительные остатки, а также распространяется ветром, насекомыми и каплями дождя. Развитию болезни способствует повышенная влажность. Особенно опасен в теплицах, на богатых азотом почвах и в загущенных посадках. В последнее время отмечен на чернике и клюкве, вызывая гниль плодов.

В ноябре 2025 года в Калининградскую область привезли магнолии и клёны, способные погубить всю чернику, клюкву и клубнику.