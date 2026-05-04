Юрист Ивлев предупредил об уголовной ответственности за лайки и репосты

Обычные действия в интернете, такие как комментарии, репосты, реакции под публикациями, денежные переводы незнакомым лицам и передача персональных данных, могут повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом предупредил юрист Игорь Ивлев.
— Комментарии, репосты и реакции под публикациями могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о Вооруженных силах России, — пояснил специалист.
По словам юриста, ответственность может наступить не только для автора спорной публикации, но и для тех, кто ее распространил. Ивлев напомнил о случаях в судебной практике, когда граждан привлекали к ответственности за лайки под постами с экстремистской информацией или за одобрительные реакции в виде смайлов.
— Репост или комментарий не всегда воспринимаются как простое выражение мнения. Поэтому пользователям стоит внимательнее относиться к тому, какой контент они читают, сохраняют и комментируют, — передает слова Ивлева «Газета.Ru».
Глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что подбор картинки для профиля остается правом каждого, но не все изображения можно брать без последствий. Основная проблема заключается в использовании фотографий других людей.