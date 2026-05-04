В школах Москвы установят более 4 тысяч интерактивных панелей

Более 4000 интерактивных панелей столичного производителя «МосТех» установят в 100 образовательных учреждениях, реконструируемых по программе «Моя школа» в Москве. Это соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Интерактивные панели работают на отечественной операционной системе «ОС МЭШ» — специальной версии «МосТех. ОС», предназначенной для учителей и образовательного процесса. Они совмещают функции компьютерного монитора, мультимедийного экрана и классической школьной доски.
Сенсорный экран позволяет перемещать элементы, выделять, рисовать поверх объектов, использовать такие сенсорные жесты, как смахивание, нажатие, масштабирование. Панель дает возможность открывать файлы с USB-устройств и выходить в интернет через встроенный браузер по школьному Wi-Fi.
Устройства интегрированы в цифровую систему Московской электронной школы (МЭШ) и позволяют использовать все ее ресурсы, включая интерактивные уроки, сценарии занятий, фото- и видеоматериалы. Учитель может демонстрировать контент из библиотеки МЭШ, включая виртуальные лаборатории, показывать презентации, а также использовать режим доски для записей и рисования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.