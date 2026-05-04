Более 11 км трассы Алейск — Буканское обновят в Алтайском крае

Сейчас выполняется фрезерование старого асфальта.

Два участка протяженностью 11 километров на трассе Алейск — Буканское обновят в Алтайском крае в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

В Алейском районе специалисты ремонтируют 8 километров. Технология включает замену покрытия, укрепление обочин, нанесение разметки и установку знаков. Сейчас выполняется фрезерование старого асфальта.

В Мамонтовском районе специалисты укладывают верхний слой покрытия. Затем выполнят устройство примыканий, укрепление обочин и замену барьерного ограждения на подходах к мостам через реки Махаиху и Касмалц. Дорога является важным связующим звеном между федеральными трассами А-321 и А-322 и служит маршрутом к соленым озерам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.