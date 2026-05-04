В Богородске Нижегородской области отремонтировали поликлинику № 2

Капитальный ремонт поликлиники № 2 завершили в Богородске Нижегородской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Учреждение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома. Это делает медицинскую помощь максимально доступной для почти 10 тысяч взрослых пациентов — жителей Богородска и сельских жителей, прикрепленных к Араповскому, Шварихинскому и Ушаковскому ФАПам.
В ходе ремонта обновили отделку помещений, заменили дверные и оконные блоки, усовершенствовали входную группу. Выполнены масштабные электромонтажные работы, полностью заменена система автоматической пожарной сигнализации с оповещением, обновлены системы водоснабжения, водоотведения и отопления, установлен узел учета тепловой энергии.
В обновленной поликлинике функционируют физиотерапевтический кабинет, кабинеты массажа и лечебной физкультуры, медицинской профилактики, функциональной диагностики, а также процедурный кабинет с возможностью венозного забора крови и кабинет неотложной помощи. Развернуто отделение дневного стационара.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.