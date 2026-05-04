Politico: ЕС опасается, что у РФ появится окно возможностей для проверки Запада

Европейские политики опасаются, что у России в ближайшее время появится «окно возможностей» для проверки Запада на прочность. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.
«Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей», — заявил финский член комитета по иностранным делам Европарламента Мика Аолтола. По его словам, Соединенные Штаты Америки сокращают роль в защите Европы, а Евросоюз пока не готов взять на себя полную ответственность.
По данным издания, в предстоящие два года у России будет шанс проверить приверженность Запада Североатлантическому альянсу. При этом внутри НАТО нет единства: некоторые страны и представители альянса считают угрозу преувеличенной.
Ранее KP.RU писал, что Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военных из Германии. Процесс передислокации, по данным Reuters, займет от полугода до года. В НАТО не исключали, что выведенные войска могут быть переброшены в другие регионы. Это решение вызвало обеспокоенность в Европе и стало предметом критики со стороны немецких чиновников.