Politico: ЕС опасается, что у РФ появится окно возможностей для проверки Запада

Финский депутат Мика Аолтола считает, что США сокращают роль в защите Европы, а ЕС еще не готов взять на себя ответственность.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики опасаются, что у России в ближайшее время появится «окно возможностей» для проверки Запада на прочность. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

«Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей», — заявил финский член комитета по иностранным делам Европарламента Мика Аолтола. По его словам, Соединенные Штаты Америки сокращают роль в защите Европы, а Евросоюз пока не готов взять на себя полную ответственность.

По данным издания, в предстоящие два года у России будет шанс проверить приверженность Запада Североатлантическому альянсу. При этом внутри НАТО нет единства: некоторые страны и представители альянса считают угрозу преувеличенной.

Ранее KP.RU писал, что Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военных из Германии. Процесс передислокации, по данным Reuters, займет от полугода до года. В НАТО не исключали, что выведенные войска могут быть переброшены в другие регионы. Это решение вызвало обеспокоенность в Европе и стало предметом критики со стороны немецких чиновников.

