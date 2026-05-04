Politico: ЕС опасается, что у РФ появится окно возможностей для проверки Запада

Ранее KP.RU писал, что Пентагон объявил о выводе 5 тысяч американских военных из Германии. Процесс передислокации, по данным Reuters, займет от полугода до года. В НАТО не исключали, что выведенные войска могут быть переброшены в другие регионы. Это решение вызвало обеспокоенность в Европе и стало предметом критики со стороны немецких чиновников.