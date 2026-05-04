Комплексные проверки начались после гибели школьницы в Семенове

СК и прокуратура выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

После гибели восьмиклассницы в Семенове следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело. Параллельно с этим назначена психолого-психиатрическая экспертиза и проводятся комплексные проверки.

Напомним, по предварительным данным, девочка свела счеты с жизнью. Ранее трагедию прокомментировал министр образования региона Михаил Пучков. Он заявил, что держит случившееся на личном контроле и с первого дня находится на связи с прокуратурой и СК. Вокруг беды уже развелось много разных публикаций и обсуждений, поэтому министр призывает дожидаться официальной информации.

Со слов Пучкова, педагоги отзывались о девочке положительно: на неудачи в учебе она реагировала спокойно и старалась исправить оценки. При этом министр добавил, что у ребенка могли быть и другие переживания, сейчас это проверяется.

— Выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям погибшей. Ни одна жизнь не стоит ссор, переживаний из-за чего бы то ни было и с кем бы то ни было. Берегите себя и своих близких! — пишет министр.