Под Зеленоградском обнаружили место падения советского штурмовика Ил-2

«Во время полевой экспедиции нам удалось обнаружить детали самолёта. Номерные знаки боевой машины по архивным документам позволят нам “пролистать” фронтовую биографию штурмовика: когда был выпущен заводом, когда прибыл на фронт, где воевал, и многое другое, что крайне важно знать поисковикам. Кстати говоря, у нас уже есть предположение, что боевую машину пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым. Будем отрабатывать эту версию, и если она подтвердиться, то награды погибшего экипажа будут переданы их родственникам. Уже можно констатировать, что поисковая операция проходит успешно», — рассказал Руслан Хисамов.