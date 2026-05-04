Белый дом опубликовал картинку с Трампом в виде Мандалорца из «Звездных войн»

Белый дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе популярного персонажа «Звездных войн» Мандалорца к 4 мая, неофициальному дню франшизы. На сгенерированном нейросетью изображении Трамп без шлема держит флаг США и сумку с Грогу.
«В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь», — подписала администрация Трампа опубликованное изображение.
Пользователи соцсети быстро отреагировали, предлагая свои версии коллажей, включая изображение Трампа в образе Люка Скайуокера и Меланьи в роли принцессы Леи. Критики же изобразили Трампа в виде отрицательных персонажей «Звездных войн».
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп попал в скандал, опубликовав нейро-изображение с собой в образе Иисуса Христа. Ожидаемо, это вызвало настоящий шквал критики, на что Трамп попытался оправдаться безграмотностью — дескать, это он в «образе врача».