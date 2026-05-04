Эксперт Тебин рассказал о последствиях для России вывода войск США из Германии

По мнению эксперта, нынешнее сокращение не является критическим и вписывается в общую стратегию Вашингтона. Эксперт полагает, что данное решение отражает как стиль управления американского президента Дональда Трампа, так и долгосрочную политику США по некоторому снижению вовлеченности в европейские дела.
— Политика Трампа предполагает усиление роли европейских союзников в обеспечении собственной безопасности, при этом США стремятся сохранить за собой ведущую позицию. Насколько такая модель окажется рабочей в Европе, пока неясно, — добавил эксперт.
Для России, по словам специалиста, такое сокращение не является однозначным преимуществом. Оно может способствовать росту политико-военной активности ЕС и европейских держав, увеличению военных расходов, развитию оборонно-промышленного комплекса и активизации дискуссий о европейском ядерном сдерживании, передает Новости Mail.
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев также прокомментировал слова Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии.