Эксперт Тебин рассказал о последствиях для России вывода войск США из Германии

США планируют сократить свой военный контингент в Германии более чем на пять тысяч человек. Эксперт Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин прокомментировал возможные последствия этого шага для Европейского союза и России.

По мнению эксперта, нынешнее сокращение не является критическим и вписывается в общую стратегию Вашингтона. Эксперт полагает, что данное решение отражает как стиль управления американского президента Дональда Трампа, так и долгосрочную политику США по некоторому снижению вовлеченности в европейские дела.

— Политика Трампа предполагает усиление роли европейских союзников в обеспечении собственной безопасности, при этом США стремятся сохранить за собой ведущую позицию. Насколько такая модель окажется рабочей в Европе, пока неясно, — добавил эксперт.

Для России, по словам специалиста, такое сокращение не является однозначным преимуществом. Оно может способствовать росту политико-военной активности ЕС и европейских держав, увеличению военных расходов, развитию оборонно-промышленного комплекса и активизации дискуссий о европейском ядерном сдерживании, передает Новости Mail.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев также прокомментировал слова Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии.

