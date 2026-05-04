В Новочеркасске прошли Казачьи игры Южного федерального округа

На мероприятии выступили около 100 юношей и девушек.

Победителей VII Казачьих игр по современному пятиборью среди кадетских корпусов юга России определили в городе Новочеркасске Ростовской области. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Участие приняли 10 команд из Ростовской, Астраханской областей и Ставропольского края — около 100 юношей и девушек. Соревнования прошли в спортивном комплексе Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова. Игры проводились в командном зачете в двух возрастных категориях — 13−14 лет и 15−16 лет. Кадеты соревновались в трех видах спорта: плавании, беге и стрельбе.

Среди девушек 13−14 лет победила команда Мариинской гимназии из поселка Шолоховского Белокалитвинского района. В категории 15−16 лет лучшей стала команда Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. В обеих возрастных категориях среди мальчиков триумфаторами признаны кадеты Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Минобороны РФ.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.