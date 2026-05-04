В Новочеркасске прошли Казачьи игры Южного федерального округа

Участие приняли 10 команд из Ростовской, Астраханской областей и Ставропольского края — около 100 юношей и девушек. Соревнования прошли в спортивном комплексе Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова. Игры проводились в командном зачете в двух возрастных категориях — 13−14 лет и 15−16 лет. Кадеты соревновались в трех видах спорта: плавании, беге и стрельбе.