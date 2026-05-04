ПВО уничтожила 114 украинских беспилотников

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 114 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«Четвёртого мая текущего года в период с 15.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.
Всего с начала суток над территорией РФ было сбито 360 украинских беспилотников, следует из подсчетов РИА Новости на основе сообщений министерства обороны России.