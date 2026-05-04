Аксенов: Мэр Евпатории Александр Юрьев покинул свой пост

Мэр Евпатории Александр Юрьев решил уйти со своего поста. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своем канале в мессенджере МАКС.
— Провел рабочую встречу с главой администрации города Евпатории Александром Юрьевичем Юрьевым. Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту, — сообщил Аксенов.
По словам главы республики, Юрьев самостоятельно выбрал не участвовать в конкурсе на должность главы администрации. В публикации он выразил благодарность Юрьеву за его труд и отметил, что тот продолжит работать на благо полуострова.
В январе Сергей Аксенов сообщил об отставке заместителя главы Совета министров региона Светланы Масловой. Аксенов подчеркнул, что Маслова покинула должность по собственному желанию. В тексте указа говорится, что ее решение связано с выходом на пенсию. Светлана Маслова занимала пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым — согласно конституции региона, так называется правительство республики.