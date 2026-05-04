Иран опроверг сообщения о потоплении США нескольких катеров КСИР

4 мая США не потопили ни одно иранское судно. Об этом заявила иранская государственная телерадиокомпания, ссылаясь на высокопоставленного военного представителя. Таким образом Тегеран опровергает очередные хвастливые утверждения о якобы военных успехах американцев в регионе.
Агентство Associated Press, ссылаясь на слова главы Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, утверждало, что американские военные вертолеты потопили шесть малых катеров Ирана в Ормузском проливе. Однако Иран опровергает эти утверждения.
Напомним, что до этого 4 мая ближневосточные СМИ утверждали, будто бы Иран нанес ракетный удар по одному из военных кораблей США в Ормузском проливе.
Позже западные журналисты, а затем и Пентагон, опровергли эти утверждения. По их данным, ни один американский корабль не был поврежден или атакован в этот день. Война инфоповодов продолжается.