В Ростове полицейские начали проверку после сообщения о стрельбе в уличных собак

В полицию поступило заявление от жителей многоквартирного дома в Первомайском районе. Ростовчане пожаловались, что соседка стреляла из пневматического пистолета в уличных собак возле подъезда. Свое поведения она объяснила тем, что дворняги пугают ее ребенка.