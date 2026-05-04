Во Владимирской области прошел фестиваль-конкурс школьных театров

Региональный фестиваль-конкурс школьных театров прошел во Владимирской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.
После церемонии открытия для участников провели мастер-классы и творческие встречи с актерами. По сценической речи с ребятами общалась актриса областного театра кукол Мария Смышляева, по сценическому движению — актриса этого же театра Виктория Журилова, по актерскому мастерству — победитель прошлого фестиваля, руководитель студии «Данко» из города Радужного Ольга Подольскова. А в цехах кукольного театра прошел мастер-класс «Искусство создания кукол».
Затем участники посмотрели кукольный спектакль «Врунгель». После этого состоялись подведение итогов и награждение. Все коллективы-участники получили дипломы и подарки от Министерства образования Владимирской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.