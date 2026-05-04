В Иране троих агентов «Моссада» подвергли казни через повешение

В Иране подвергли казни троих агентов израильской разведки «Моссад», которым был назначен смертельный приговор. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Осужденные Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади были приговорены к смертной казни через повешение. Последний из них являлся одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти нескольких иранских силовиков. Два других осужденных были признаны виновными в смерти еще одного человека.
Согласно следствию, все трое были признаны агентами израильской разведки. Им представлены обвинения в участии в разрушении общественных мест, убийствах и грабежах, а также организации бунтов и незаконном изготовлении оружия.
Ранее KP.RU сообщал, что в Иране казнили двух членов шпионской сети, связанных с израильской разведкой. Они были приговорены к смертной казни за подготовку терактов в Тегеране.