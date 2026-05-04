В Иране троих агентов «Моссада» подвергли казни через повешение

Осужденные Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади были приговорены к смертной казни через повешение. Последний из них являлся одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти нескольких иранских силовиков. Два других осужденных были признаны виновными в смерти еще одного человека.