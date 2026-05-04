Звезда «Битвы экстрасенсов» Лилия Хегай серьезно пострадала при нападении собаки

Ясновидящая Лилия Хегай в своем блоге рассказала о том, как ее покусала собственная собака. Хоть на лице Хегай видны швы, гематомы и пластыри, она приняла решение не усыплять питомца, несмотря на рекомендации врачей.
Как рассказала экстрасенс, врачи настаивали на усыплении собаки, предполагая, что животное больно бешенством. Однако Хегай отказалась, заявив, что виновата сама и не позволит своему «преданному до невозможности другу» умереть. Она подчеркнула, что, как и собаки, люди не всегда осознают причины собственной агрессии.
— Когда меня покусала своя собака, преданная до невозможности, я была рада! Рада, что не дала моему другу умереть. Его отправляли на усыпление. Но я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия, — сказала ясновидящая.
Хегай и ее питомец вакцинированы от бешенства. Несмотря на наличие прививок, обоим пришлось сделать дополнительные уколы. Экстрасенс сообщила, что ее хотели оставить в больнице на длительный срок, а собаку — усыпить, но она настояла на своем. Причины, по которым собака напала на хозяйку, остаются неизвестными.
Хегай получила известность после победы в пятом сезоне «Битвы экстрасенсов» в 2008 году. Свои способности она обнаружила в детстве, а окончательно осознала после клинической смерти. В настоящее время она продолжает помогать людям, используя свой дар, в том числе дистанционно.
