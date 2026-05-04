В Астраханской области вводят повсеместный нерестовый запрет на вылов рыбы

В Ростовской области с 1 мая прекратили действие некоторые нерестовые запреты на вылов судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Рыбакам теперь также доступен вылов тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и на реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС.
Тем не менее, как сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в других местах Ростовской области нерестовый запрет сохраняет силу до 1 июня. Штрафы за незначительные нарушения составляют от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и снастей. В более серьезных случаях, например при массовом уничтожении рыбы или использовании запрещенных способов ловли, предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
А вот в Астраханской области рыбаки готовятся к введению повсеместного нерестового запрета на вылов рыбы. С 16 мая по 20 июня ловить здесь нельзя будет даже на поплавковую удочку. Ограничения распространяются и на туристов, и на местных жителей. Контроль за соблюдением правил рыболовства будут вести с воздуха беспилотные летательные аппараты, а на воде и на суше — сотрудники полиции и Рыбнадзора.
Эти суровые меры связаны с исчезновением воблы и других полупроходных рыб. Запрет должен помочь сохранению популяций водных биоресурсов, поддержанию биологического разнообразия и обеспечению естественного воспроизводства.
Еще два года назад был введен запрет на вылов воблы, и он уже дал положительный эффект: увеличилось количество рыбы, выросли ее размеры, расширилась география миграции. Снижать меры контроля власти региона не намерены. «Для повышения эффективности контроля к патрулированию территории планируется привлечь сотрудников рыбоохраны из соседних регионов», — отметил руководитель Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства Олег Малкин.
Отметим, что в первой половине апреля на водоемах проведено более 60 профилактических рейдов. В ближайшее время проверки расширят — они будут проходить не только на акваториях, но и на рынках, где будут отслеживать реализацию незаконно добытой рыбы.
Кстати.
Русский осетр в Азовском море за последние 50 лет «похудел» примерно на 51 процент. К такому выводу пришли ученые ФГБУ «Главрыбвод», которые сравнили вес и размеры рыб, выловленных в 1974 и 2024 годах. Разница составила от 2,2 до 4,3 килограмма. Самый большой показатель зафиксирован у осетров длиной 121−130 сантиметров, которые сейчас весят в среднем 14,3 килограмма против 18,6 килограмма в 1974 году.
Тем временем.
В Санкт-Петербурге продолжается сезон лова корюшки, которая давно стала одним из кулинарных символов Северной столицы. Он стартовал в конце апреля и официально длится до конца мая. За это время на Ладожском озере собираются добыть 1200 тонн корюшки, в Финском заливе — около 800 тонн. Рыбакам-любителям разрешения не нужны (главное — не ловить в заповедниках), однако установлен лимит — не более 10 килограммов корюшки в сутки на человека.
В ближайшие выходные — 10−11 мая — в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга пройдет традиционный праздник корюшки. А уже через неделю фестиваль «Корфест», посвященный корюшке, состоится на Чукотке. Он больше 30 лет объединяет рыбаков — любителей подледного лова корюшки. Праздник — главное событие для жителей Анадыря после долгой зимы. Кто выловит больше всех рыбы, получит призовые 200 тысяч рублей.
Ловят корюшку и на Колыме, там впервые за 20 лет разрешили ловить эту рыбу сетью.
Сочинские рыбаки тоже уже успели открыть сезон рыбалки. На первых майских выходных на центральной приморской набережной можно было встретить множество любителей закинуть удочки. «Сейчас ловятся окуньки и ставридка. Поймал пять штук за 1,5 часа на завтрак», — поделился с корреспондентом «РГ» один из рыболовов.
Подготовили Владислав Краев, Елена Баева, Татьяна Дмитракова, Ирина Белова.