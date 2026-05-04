Стала известна цена самого дорогого пентхауса в Москве

Самый дорогой пентхаус в Москве выставили на продажу по цене 11,5 миллиона рублей за квадратный метр. Об этом сообщили эксперты NF Group.
Пентхаус находится в Тверском районе и имеет площадь 546,1 квадратного метра. На втором месте по стоимости квадратного метра расположен пентхаус площадью 781,6 квадратного метра в районе Остоженка, где цена метра составляет 10,6 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров объект в Хамовниках с площадью 917,5 квадратного метра и ценой 10,3 миллиона рублей за квадрат.
Однако по общей стоимости первым является пентхаус в Хамовниках. Его можно приобрести за 9,4 миллиарда рублей. На втором месте находится объект в Остоженке с ценой 8,3 миллиарда рублей, а третье место занимает еще один проект в Хамовниках стоимостью 6,3 миллиарда рублей, передает ТАСС.
Представитель Association of Real Estate Agencies Диана Достовалова рассказала, что самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе стоит четыре миллиарда рублей и находится в элитном поселке в Жуковка.
Самый дешевый дом в России можно купить в деревне Молгачкино в Чувашии за 110 тысяч рублей. В Молгачкино на продажу выставили одноэтажный деревянный дом площадью 40 квадратных метров с печным отоплением. Его построили в 1955 году, на участке также есть баня и скважина для воды.