Средства ПВО за пять часов уничтожили 114 дронов ВСУ над российскими регионами

Дежурные средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 114 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские дроны сбили в небе над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областей, а также над Московским регионом.
Ликвидированные воздушные цели являлись БПЛА самолетного типа.
Дроны уничтожали в период с 15:00 мск до 20:00 мск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше