Экзамен на права в России ужесточили

Правительство РФ утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы. Кандидатам сократили срок ожидания практического этапа после теории — теперь он ограничен 60 днями.
Изменения касаются порядка проведения экзаменов на получение водительского удостоверения и начнут частично действовать с марта следующего года.
Ключевое нововведение — обязательное назначение практического экзамена в течение двух месяцев после успешной сдачи теории. Ранее этот период мог достигать полугода.
Если кандидат не укладывается в установленный шестимесячный срок для завершения процедуры, ему потребуется повторно сдавать теоретический экзамен. Повторное испытание должно быть проведено не позднее чем через 30 дней после окончания этого периода.
При этом сохраняется возможность переноса экзаменов. Для этого необходимо подать заявление в подразделение Госавтоинспекции.
Изменения направлены на сокращение сроков получения водительских прав и упорядочивание процедуры экзаменов. Власти рассчитывают, что новые правила снизят нагрузку на экзаменационные подразделения и уменьшат очереди среди кандидатов.
Читайте также: Польша планирует строительство платной дороги до Львова.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!