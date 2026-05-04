Главу Вачского округа оштрафовали за поездку на служебном авто в выходной

К слову, Сергей Лисин родился в 1971 году в селе Епифаново, окончил вуз и всю жизнь трудится в Вачском районе. После службы работал учителем математики, затем стал директором школы, а позже перешел в районный ОВД, где прошел путь от дознавателя до капитана юстиции. В 2005 году его избрали главой Епифановского сельсовета, почти сразу назначили первым замглавы районной администрации по социальной политике, с 2015 года руководил районом, а в 2022-м возглавил Вачский муниципальный округ.