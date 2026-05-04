Фадееву передали награду от Путина, которую он не получил из-за болезни

Фадееву передали награду от Путина, которую он не мог получить из-за болезни.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что спустя три года получил награду от президента РФ Владимира Путина, отметив, что торжественную церемонию награждения он не мог посетить из-за своей болезни — агорафобии.

В конце 2022 года Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог», — написал он в своем Telegram-канале.

Фадеев поблагодарил администрацию президента РФ за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.