Фадееву передали награду от Путина, которую он не получил из-за болезни

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что спустя три года получил награду от президента РФ Владимира Путина, отметив, что торжественную церемонию награждения он не мог посетить из-за своей болезни — агорафобии.
В конце 2022 года Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог», — написал он в своем Telegram-канале.
Фадеев поблагодарил администрацию президента РФ за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.