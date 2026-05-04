Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бритни Спирс избежала тюрьмы по делу о пьяном вождении

Американская поп-дива Бритни Спирс договорилась со следствием и признала себя виновной по более мягкой статье, избежав таким образом тюрьмы. Как пишет Washington Post, речь идёт о деле, связанном с вождением в нетрезвом виде. Всё началось с того, что в начале марта звезду задержали в Калифорнии, в округе Вентура. Тогда певица провела за решёткой примерно восемь часов.

Источник: Life.ru

«В понедельник Бритни Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что адвокат певицы, Майкл Голдштейн, признал ее вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это грозит ей годом испытательного срока, реабилитацией и штрафами по закону штата.

А ранее стало известно, что Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после ареста за вождение в нетрезвом виде. 44-летняя певица решила пройти лечение. Она сделала это добровольно и ради общего блага. Эту информацию подтвердил представитель артистки.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.