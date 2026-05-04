Бритни Спирс избежала тюрьмы по делу о пьяном вождении

«В понедельник Бритни Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков», — говорится в публикации.
Издание сообщает, что адвокат певицы, Майкл Голдштейн, признал ее вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это грозит ей годом испытательного срока, реабилитацией и штрафами по закону штата.
А ранее стало известно, что Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после ареста за вождение в нетрезвом виде. 44-летняя певица решила пройти лечение. Она сделала это добровольно и ради общего блага. Эту информацию подтвердил представитель артистки.
