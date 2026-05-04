Бритни Спирс избежала тюрьмы по делу о пьяном вождении

Американская поп-дива Бритни Спирс договорилась со следствием и признала себя виновной по более мягкой статье, избежав таким образом тюрьмы. Как пишет Washington Post, речь идёт о деле, связанном с вождением в нетрезвом виде. Всё началось с того, что в начале марта звезду задержали в Калифорнии, в округе Вентура. Тогда певица провела за решёткой примерно восемь часов.