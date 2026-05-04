Мать фигуриста Гуменника заявила, что его будущей жене будет сложно

Петр Гуменник и Аделия Петросян стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Олимпийские игры. Спортсмены завоевали золотые медали на квалификационном турнире в Пекине, который служил отбором на Олимпиаду. На самих Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо оба заняли шестые места в своих дисциплинах. После Олимпиады российские фигуристы не были допущены к участию в Чемпионате мира.