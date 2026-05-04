Мать фигуриста Гуменника заявила, что его будущей жене будет сложно

Мать фигуриста Петра Гуменника Елена назвала своего сына «аскетичным человеком», который не привязан к деньгам и довольствуется минимумом. Спортсмен живет в квартире-студии, где «буквально минимум вещей». Она отметила, что его будущей жене, возможно, придется привыкать к такому образу жизни.
— Кстати говоря, его будущей жене, наверное, будет трудновато в этом плане, — передает слова матери Гуменника «Фонтанка».
Петр Гуменник и Аделия Петросян стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Олимпийские игры. Спортсмены завоевали золотые медали на квалификационном турнире в Пекине, который служил отбором на Олимпиаду. На самих Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо оба заняли шестые места в своих дисциплинах. После Олимпиады российские фигуристы не были допущены к участию в Чемпионате мира.
Сам Гуменник рассказал, что еще не прощается со своей короткой программой под музыку из кинофильма «Парфюмер».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что Петр Гуменник должен был получить медаль на Олимпийских играх в Италии. Она подчеркнула, что спортсмена сперва «прибили», а потом «обокрали». По ее мнению, Гуменник проявил себя лучше всех других российских спортсменов, участвовавших в Играх.