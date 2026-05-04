Трамп пригрозил уничтожением всех иранцев: вот что он сказал

Ранее стало известно, что Иран атаковал беспилотниками танкер государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC в Ормузском проливе. Атака произошла в 78 морских милях от порта Фуджейра, экипаж не пострадал. При этом, как сообщил журналист Axios Барак Равид, военным США разрешили бить по катерам КСИР и ракетным позициям Ирана при попытке блокировать судоходство в проливе. Тегеран в свою очередь заявил, что не пропустит военные корабли США через пролив без разрешения Ирана.