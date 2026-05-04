Нижегородская мэрия изымет дом в 1-м Кемеровском переулке для сноса

В Приокском районе Нижнего Новгорода изымут многоквартирный дом для муниципальных нужд. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
Городская администрация изымает дом № 3А в 1-м Кемеровском переулке — в нем расположено восемь квартир. Двухэтажное здание было введено в эксплуатацию еще в 1959 году. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу.
Власти планируют выкупить квартиры, которые находятся в общей долевой собственности жильцов, и землю под домом. Районная администрация подготовить проект соглашения об изъятии для собственников. Власти оценят рыночную стоимость недвижимости и оформят муниципальную собственность.
Ранее мы писали, что два довоенных дома изымут для сноса на улице Героя Самочкина.