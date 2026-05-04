В Пионерском открыли новый стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА

Стадион передадут на баланс Спортивной школы олимпийского резерва Пионерского округа. Там смогут заниматься все жители района. Сейчас в секции футбола спортшколы тренируется около 100 воспитанников. Уже 10 мая на стадионе, где также установлено электронное табло, пройдёт первый матч в рамках чемпионата Калининградской области по футболу. Команда «Чайка» из Пионерского выступает в Первой лиге. Два года назад коллектив получил право играть в Высшей лиге, но из-за отсутствия собственного поля отказался от повышения в классе.