В Пионерском открыли новый стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Спортсмены приморского города получили футбольное поле стандартов ФИФА размером 100 на 64 метра с современным искусственным покрытием, которое позволяет тренироваться по 16 часов в день, в то время, как нагрузка на натуральный газон не должна превышать 7−10 часов в неделю. Гарантийный срок эксплуатации поля составляет восемь лет, а при должном уходе газон прослужит в два раза дольше», — отметили в правительстве.
Для легкоатлетов построили шесть беговых дорожек длиной 400 метров, восемь прямых беговых дорожек для дистанций до 110 метров. На стадионе оборудовали сектор для прыжков в длину с дорожкой из синтетического покрытия. Совершенствовать свою физическую подготовку спортсмены теперь будут на тренажёрной площадке, а для зрителей сделали трибуну на 500 мест.
Стадион передадут на баланс Спортивной школы олимпийского резерва Пионерского округа. Там смогут заниматься все жители района. Сейчас в секции футбола спортшколы тренируется около 100 воспитанников. Уже 10 мая на стадионе, где также установлено электронное табло, пройдёт первый матч в рамках чемпионата Калининградской области по футболу. Команда «Чайка» из Пионерского выступает в Первой лиге. Два года назад коллектив получил право играть в Высшей лиге, но из-за отсутствия собственного поля отказался от повышения в классе.
О завершении строительства стадиона на улице Рензаева сообщал в октябре 2025-го глава администрации муниципалитета Леонид Шибаев. Ввести объект в эксплуатацию планировали до конца прошлого года.
Строительством стадиона занимались с весны 2023-го. Работы выполнил «ПСК Луч». С компанией заключили договор на 250 миллионов рублей. По данным госзакупок, контракт истёк в конце 2024 года. Подрядчику выставляли неустойки за нарушение сроков.
Фото: пресс-служба регионального правительства.