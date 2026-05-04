Уголовное дело возбудили из-за недостроенного ФОКа в Сормовском районе

Следователи возбудили уголовное дело из-за недостроенного ФОКа в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Напомним, речь идет о ФОКе, который возводят на проспекте Кораблестроителей. Объект начали строить еще в октябре 2024 года, однако через месяц работы были остановлены. Позже, в апреле 2025 года, строительство возобновили, но в конце года проект вновь «заморозили» по инициативе концессионера. Готовность ФОКа оценивалась в 25%.
Региональное Минспорта неоднократно запрашивало у концессионера актуальный график выполнения работ и ряд документов. Однако ответа так и не последовало, после чего концессионное соглашение было расторгнуто.
Уголовное дело было возбуждено 31 марта 2026 года по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».