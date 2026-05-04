Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили из-за недостроенного ФОКа в Сормовском районе

Речь идет об объекте на проспекте Кораблестроителей.

Источник: Живем в Нижнем

Следователи возбудили уголовное дело из-за недостроенного ФОКа в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Напомним, речь идет о ФОКе, который возводят на проспекте Кораблестроителей. Объект начали строить еще в октябре 2024 года, однако через месяц работы были остановлены. Позже, в апреле 2025 года, строительство возобновили, но в конце года проект вновь «заморозили» по инициативе концессионера. Готовность ФОКа оценивалась в 25%.

Региональное Минспорта неоднократно запрашивало у концессионера актуальный график выполнения работ и ряд документов. Однако ответа так и не последовало, после чего концессионное соглашение было расторгнуто.

Уголовное дело было возбуждено 31 марта 2026 года по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».