В Воронеже отменили парад ко Дню Победы

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Военный парад, приуроченный ко Дню Победы, отменен в Воронеже из соображений безопасности, акция «Бессмертный полк» пройдет в цифровом формате, сообщил губернатор Александр Гусев.
«В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор заверил, что воронежцы обязательно почтят память участников Великой Отечественной войны и воздадут почести ныне живущим ветеранам. Власти планируют в каждом из муниципалитетов провести торжественные собрания, возложения венков, встречи и другие патриотические акции.
«Уверен, что каждый из вас помянет либо поздравит представителей легендарного поколения победителей. Это можно будет сделать в том числе с помощью современных цифровых технологий. В таком формате состоится акция “Бессмертный полк”, — добавил Гусев.
Губернатор сообщил, что цифровое шествие начнется в 12.00 мск 9 мая.
«В ближайшем будущем мы обязательно вернемся к проведению военных парадов на главной площади — и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего», — подытожил Гусев.