«Коммерсантъ» узнал детали антикоррупционного иска к Мошковичу

Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции ПАО «Группа “Русагро”, зарегистрированные на Вадима Мошковича, Максима Басова и других соответчиков, а также 100% доли в уставном капитале ООО “Финансовый ресурс”, 1% доли в уставном капитале ООО “Бондарский сыродельный завод”, 0,01% доли в уставном капитале ООО “Группа компаний “Русагро” и 25% доли в уставном капитале ООО “Геомирагро”. Изъятию также подлежат, по мнению ведомства, ряд жилых и нежилых помещений в Москве и Подмосковье, денежные средства, изъятые в ходе обыска в офисе и автомобиле у Мошковича — 29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн, а также находящиеся на счетах Мошковича свыше 10,2 млрд руб., 3,7 млрд руб., хранившиеся на счете ООО “Финансовый ресурс”, а также 78,6 млн руб., находящиеся на счете Басова.