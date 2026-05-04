«Коммерсантъ» узнал детали антикоррупционного иска к Мошковичу

По данным Генпрокуратуры, основатель «Русагро» Вадим Мошкович нарушил запрет на совмещение госслужбы с бизнесом, а «служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных ему лиц», пишет «Коммерсантъ».
До 2022 года Мошкович был основным владельцем «Русагро», но после введения против него санкций в марте 2022 года стало известно, что он снизил долю в бизнесе до 49% и вышел из совета директоров.
В иске Генпрокуратура утверждает, что Мошкович «решил пойти во власть», чтобы расширить свой бизнес. В 2006 году по протекции тогдашнего губернатора Белгородской области Евгения Савченко он стал членом Совета Федерации до декабря 2014-го. В частности, в разные годы был заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности, замглавы комитета по делам СНГ, членом комитета по экономической политике.
После прихода в Совфед Мошкович продолжил владеть и управлять «Русагро», куда по состоянию на 2006 год входили 36 хозяйств, десять региональных торговых филиалов, шесть перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, сообщило ведомство. Он не декларировал владение кипрскими офшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC, которые использовались, в частности, для вывода прибыли «Русагро» за рубеж, указано в иске.
Кроме того, им были созданы ПАО «Группа “Русагро”, АО “Белрегионразвитие”, АО “Самараагропромпереработка”, ООО “Русагро-Инвест”, ООО “Русагро-Приморье”, ООО “Сорочинский маслоэкстракционный завод”, ООО “Тамбовский бекон”, активы которых в 2014 году превысили 40 млрд руб., говорится в нем.
Генпрокуратура пришла к выводу, что за восемь лет нахождения бизнесмена у власти компании перешли сельскохозяйственные угодья «в обход процедуры торгов и без оплаты их рыночной стоимости». Там уточнили, что земельный фонд «Русагро» вырос в десять раз — с 50 тыс. га до 504 тыс. га., а объем ежегодной чистой прибыли — с 163,3 млн руб. до 5,8 млрд руб.
Помимо того, на базе подконтрольного ему ОАО «Масштаб» в 2011 году была основана группа строительных компаний «А101», к 2015 году ее капитализация превысила 41,5 млрд руб., следует из иска.
ГП считает, что, даже покинув Совфед в декабре 2014 года, Мошкович «продолжил извлекать коррупционные доходы», вкладывая их в приобретение «новых имущественных объектов». Так, благодаря «коррупционным связям» с бывшим заместителем главы администрации Тамбовской области по агропромышленному комплексу Сергеем Ивановым (арестован по делу Мошковича) он в 2015—2019 году получил бюджетные субсидии и налоговые преференции более чем на 13,5 млрд руб. для структур «Русагро» в Тамбовской области. За счет коррупционных доходов бизнесмен приобретал производственные мощности, дорогостоящую недвижимость и создавал новые хозяйствующие субъекты.
«В результате актов коррупции» стоимость имущества «Русагро» на данный момент превышает 551 млрд руб., ежегодная выручка — 396 млрд руб., а валовая прибыль — 74,4 млрд руб. Компания владеет земельным фондом площадью 823 тыс. га, 12 заводами, 9 площадками по производству сахара, 20 свиноводческими комплексами на территории 15 регионов, в том числе Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областей, сообщило ведомство.
Мошкович размыл долю своего участия, распределив акции материнской компании ПАО «Группа “Русагро” между собой и своими доверенными лицами — женой Наталией Быковской, племянником Сергеем Трибунским, женой последнего Луизой Площанской и “подконтрольным (ему) директором холдинга” Максимом Басовым. Приобретенное же на “коррупционные доходы” четыре земельных участка, три здания и три помещения в Москве и Московской области общей площадью 2,1 га переписал на свою жену.
Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции ПАО «Группа “Русагро”, зарегистрированные на Вадима Мошковича, Максима Басова и других соответчиков, а также 100% доли в уставном капитале ООО “Финансовый ресурс”, 1% доли в уставном капитале ООО “Бондарский сыродельный завод”, 0,01% доли в уставном капитале ООО “Группа компаний “Русагро” и 25% доли в уставном капитале ООО “Геомирагро”. Изъятию также подлежат, по мнению ведомства, ряд жилых и нежилых помещений в Москве и Подмосковье, денежные средства, изъятые в ходе обыска в офисе и автомобиле у Мошковича — 29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн, а также находящиеся на счетах Мошковича свыше 10,2 млрд руб., 3,7 млрд руб., хранившиеся на счете ООО “Финансовый ресурс”, а также 78,6 млн руб., находящиеся на счете Басова.
Суд 4 мая наложил обеспечительный арест на 470 млн акций «Русагро», их стоимость оценивается в более чем 1 млрд руб. Иск ГП поступил в Хамовнический суд Москвы 1 мая, суд рассмотрит его 5 мая.
Мошкович был арестован весной 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Оно связано с приобретением в 2018 году «Русагро» прав требований по кредитам агрохолдинга «Солнечные продукты» бизнесмена Владислава Бурова. Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Басов убедили Бурова продать 85% акций «Солнечных продуктов», пообещав инвестиции, которых так и не было, считает следствие.
Мошковичу и Басову также инкриминируют два эпизода преднамеренного банкротства и отмывание денег. Общий ущерб по делу превышает 86 млрд руб. отдельно Мошковичу вменяют получение взятки от бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова в виде охотничьего карабина Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Свою вину оба бизнесмена отрицают. Расследование их дела завершено.
