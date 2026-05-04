Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с сертификатом безопасности

Банки предупреждают о новой мошеннической схеме, нацеленной на кражу пользовательских данных. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы устаревшем сертификате безопасности или необходимости активации защиты счета. Об этом сообщает Kp.ru.
Чтобы «решить проблему», преступники предлагают установить приложение, скачав APK-файл по ссылке из SMS или мессенджера. Эксперты отмечают, что сертификаты безопасности в интернете используются для шифрования данных и подтверждения подлинности веб-сайтов.
Браузеры автоматически проверяют наличие и действительность этих сертификатов и не разрешают доступ к сайтам с проблемами. На мобильных устройствах сертификаты также необходимы для работы приложений и устанавливаются автоматически доверенными центрами.
Мошенники используют такие термины как предлог для того, чтобы заставить пользователя скачать вредоносное приложение. Важно помнить, что банки не отправляют ссылки на установку приложений через SMS или мессенджеры, а на Android по умолчанию блокируется установка из неизвестных источников.
Также следует обратить внимание на расширение файлов: фотографии имеют расширение .jpg, а не .apk. Если подозрительный файл получен от незнакомого отправителя, лучше всего перепроверить его подлинность, говорится в материале.
