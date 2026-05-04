Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ограничениях интернета с 5 по 9 мая

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о временных ограничениях в работе мобильного интернета и сотовой связи в период с 5 по 9 мая в связи с проведением мероприятий по случаю празднования Дня Победы. Соответствующие оповещения были направлены россиянам от ряда сотовых операторов.
Уточняется, что в связи с ограничения в работе интернета и мобильной связи жители Москвы и региона могут столкнуться с трудностями при использовании геосервисов. Также могут возникнуть проблемы при безналичной оплате и использовании банкоматов.
Как ранее заявлял, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, которые вводятся на территории Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны связаны с обеспечением безопасности. При этом в РФ действуют «Белые списки», куда входят сайты и сервисы, включая «Комсомольскую правду», которые работают даже в условиях ограничений.