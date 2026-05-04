Памятника нет, крест облупился: могила диктора Кириллова заброшена уже пятый год

Спустя почти пять лет после смерти диктора Игоря Кириллова на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве по-прежнему не установлен памятник. Место его захоронения пока украшают лишь облупившийся крест, фотография и цветы.
Ответственность установку мемориала несет вдова диктора. Несмотря на наличие наследников от первого брака, большая часть имущества Кириллова, включая его московскую квартиру, перешла второй супруге. Именно она в последние годы занимается уходом за могилой и периодически сообщает, что установка памятника находится «в процессе», передает «КП».
Кириллов оказался в больнице в сентябре 2021 года за несколько дней до своего 89-летия в связи с обострившимся тромбозом ног, перенес ампутацию ноги и пошел на поправку. Но организм, ослабленный недугом и операцией, не справился с коронавирусной инфекцией.
Именно он сообщал стране о запуске первого искусственного спутника Земли и первом полете человека в космос. Длительное время также комментировал парады Победы на Красной площади, часто обращался с новогодним поздравлением к гражданам Советского Союза, 20 лет вел программу «Время».