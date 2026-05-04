Нижегородцы могут поучаствовать в жеребьевке для добычи копытных животных и медведей

Прием заявок стартовал 1 мая. Жеребьевка пройдет через систему «Цифровой лес» с применением генератора случайных чисел. Охотники могут получить разрешения на добычу лося, кабана, медведя, косули европейской и косули сибирской. Отмечается расширения масштаба участия в жеребьевке: если в 2022 году в регионе было подано 1912 заявлений, то в 2025 году — уже 3 036.