Нижегородцы могут поучаствовать в жеребьевке для добычи копытных животных и медведей

Минлесхоз Нижегородской области начал принимать заявления на участие в жеребьевке для добычи копытных животных и бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщили в министерстве.
Прием заявок стартовал 1 мая. Жеребьевка пройдет через систему «Цифровой лес» с применением генератора случайных чисел. Охотники могут получить разрешения на добычу лося, кабана, медведя, косули европейской и косули сибирской. Отмечается расширения масштаба участия в жеребьевке: если в 2022 году в регионе было подано 1912 заявлений, то в 2025 году — уже 3 036.
Предусмотрена выдача не более одного разрешения на каждый вид животного одному участнику. От одного охотника может поступить не более пяти заявлений. Заявку можно подать до 30 июня через сайт региональной государственной информационной системы «Охотуправление».
Напомним, до 10 мая в Нижегородской области разрешена охота на селезней с использованием манных уток.