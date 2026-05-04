Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) частично закрыли воздушное пространство. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили диспетчеры.
— Воздушное пространство ОАЭ частично закрыто, — приводит слова источника ТАСС.
Уточняется, что для полетов в аэропорты страны и в обратном направлении местные авиационные ведомства определили четыре специальных коридора.
Незадолго до этого появилась информация, что иранские военные атаковали корабль США, пытавшийся пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. В судно попали две ракеты — в результате атаки оно не смогло двигаться по маршруту и развернулось.
В результате удара иранского беспилотника в городе Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов начался пожар на нефтяном промышленном объекте.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты 4 мая начнут операцию по выводу судов из Ормузского пролива. По словам политика, «страны со всего мира» обратились к Белому дому с просьбой освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за конфликта Вашингтона с Тегераном.