Бритни Спирс пошла на сделку со следствием по делу о пьяном вождении

Поп-исполнительница Бритни Спирс заключила сделку со следствием и избежала тюремного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, сообщает The Washington Post.
Сама Спирс не присутствовала в суде, адвокат заявил от ее имени о признании вины по так называемому обвинению wet reckless (менее тяжкое правонарушение, связанное с алкоголем).
Суд назначил ей один день тюремного заключения, который, по словам судьи, уже был отбытым во время задержания, один год условного срока, обязательное прохождение курса для нарушителей правил вождения в состоянии опьянения и штрафы, предусмотренные законом штата.
Wet reckless (дословно: «мокрое безрассудство») — это юридический термин, используемый в США (особенно в Калифорнии) для описания сделки о признании вины, при которой обвинение в вождении в нетрезвом виде (DUI) снижается до обвинения в безрассудном вождении (reckless driving), совершенном под воздействием алкоголя.
Как сообщили в прокуратуре округа, подобная сделка является стандартной для обвиняемых без предыдущих нарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде, при отсутствии аварий и пострадавших, а также при низком уровне алкоголя в крови. Сделка особенно распространена, если обвиняемый демонстрирует стремление решить свои проблемы и проходит лечение.
Спирс задержали за пьяное вождение в начале марта в Калифорнии. По данным дорожной полиции, ее остановили за быструю и неустойчивую езду на черном BMW по шоссе US 101. У нее наблюдались признаки опьянения, она прошла серию тестов на месте, после чего была арестована и доставлена в участок.
Певицу освободили уже на следующий день после задержания. В конце апреля прокуратура Калифорнии обвинила 44-летнюю певицу в управлении автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков, сообщил тогда телеканал NBC.
В начале мая Спирс поступила на лечение в реабилитационный центр. По словам адвоката, после завершения курса реабилитации Спирс вернулась домой, а сообщения о том, что она покинула лечение раньше срока, «абсолютно не соответствуют действительности». На вопрос о дальнейших планах певицы он ответил: «Не знаю, но, уверен, их много».
Бритни Спирс стала мировой поп-звездой в 1990-х и 2000-х годах благодаря хитам Toxic, Gimme More и I"m a Slave 4 U. Большинство из ее девяти студийных альбомов получили платиновый статус, а два — …Baby One More Time (1999) и Oops! … I Did It Again (2000) — стали бриллиантовыми.
В 2008 году суд признал Спирс частично недееспособной и установил опеку, передав контроль над ее личной и финансовой жизнью отцу на фоне проблем с психическим здоровьем. Певица позже заявляла о жестком контроле со стороны семьи. Опека была отменена в ноябре 2021 года.
