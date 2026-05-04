На южнокорейском сухогрузе в Ормузском проливе начался пожар

4 мая в Ормузском проливе на сухогрузе Namu, оператором которого является южнокорейская компания HMM, произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.
Отмечается, что сухогруз на момент возгорания стоял на якоре в акватории рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами. Судно совершает рейс под флагом Панамы. На борту на момент инцидента находились 24 члена экипажа, шестеро из них — граждане Южной Кореи. О жертвах не сообщается. Причины взрыва и пожара, а также масштаб ущерба выясняются.
Ранее Иран атаковал военными дронами танкер государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC в Ормузском проливе. Экипаж во время удара не пострадал, но власти ОАЭ осудили «иранское террористическое нападение». На фоне этих событий американский президент заявил, что уничтожит всех иранцев, если исламская республика предпримет попытки напасть на корабли армии США.