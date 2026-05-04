На южнокорейском сухогрузе в Ормузском проливе начался пожар

Отмечается, что сухогруз на момент возгорания стоял на якоре в акватории рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами. Судно совершает рейс под флагом Панамы. На борту на момент инцидента находились 24 члена экипажа, шестеро из них — граждане Южной Кореи. О жертвах не сообщается. Причины взрыва и пожара, а также масштаб ущерба выясняются.