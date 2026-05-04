Главные новости за 4 мая. Ростов

В Ростовской области расширили льготное кредитование аграриев. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Поддержку распространили на животноводство и мясное скотоводство, что позволит хозяйствам привлечь более 2 млрд руб. заемных средств. Власти рассчитывают, что меры усилят инвестиционную активность в АПК и поддержат подготовку к полевым работам.

В Ростове-на-Дону ограничат движение на десятках улиц. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения связаны с масштабным ремонтом дорог и продлятся до начала осени. Работы затронут как центральные магистрали, так и жилые районы, что может осложнить транспортную ситуацию в городе в ближайшие месяцы.

В Ростовской области обсудили модернизацию Новочеркасского электровозостроительного завода. Об этом сообщили участники выездного заседания комитета Госдумы. Проект предполагает обновление мощностей, запуск новых моделей и локализацию производства, что должно усилить промышленный потенциал региона и создать рабочие места.

Ростовская область заняла 65-е место в рейтинге динамики зарплат. Об этом сообщило РИА Новости. По оценке аналитиков, половина жителей региона сможет выйти на доход в 200 тыс. руб. через 9 лет и 8 месяцев. Показатель ниже среднероссийского уровня, что отражает более сдержанные темпы роста доходов.

